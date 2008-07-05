У Берліні відірвали голову Гітлерові

У берлінському відділенні Музею мадам Тюссо відвідувач відірвав голову восковій фігурі Адольфа Гітлера. Інцидент стався сьогодні в день відкриття музею в столиці Німеччини. Незабаром після відкриття 41-річний відвідувач музею підійшов до фігури і зніс голову з плечей фігури екс-рейхсканцлера. Охоронці негайно затримали цю людину, і наразі він арештований, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Рішення керівництва музею виставити на експозиції воскову фігуру А.Гітлера ще до відкриття спричинило гостру полеміку і неоднозначну реакцію в суспільстві. Противники такого рішення вказували на те, наскільки негативно сприймається особа А.Гітлера в усьому світі і в Німеччині, зокрема. Прихильники ж зазначали, що вплив А.Гітлера на історію розвитку країни настільки великий, що його не можна ігнорувати, попри всі негативні ефекти.