Петербург хоче прийняти "Євробачення"

Влада Санкт-Петербурга подала офіційну заявку на проведення в місті музичного конкурсу "Євробачення 2009". Про це в ефірі радіостанції "Эхо Москвы в Петербурге" повідомила губернатор Валентина Матвієнко.

За словами Матвієнко, для Петербурга "Євробачення буде потужним рухом вперед". Вона зазначила, що заявку вже почали розглядати і що Петербург поки що виглядає кращим за конкурентів.

Після перемоги Діми Білана на "Євробаченні" в Бєлграді право влаштувати конкурс в 2009 році перейшло до Росії. Але в якому саме місті він буде, ще не вирішено.

Депутати пітерського парламенту спершу підтримали ідею конкурсу в Петербурзі, але потім виступили проти через побоювання, що представлені на конкурсі течії популярної західної музики зіпсують російську молодь.

Лента.ру