У Києві горіла п’ятиповерхівка на проспекті Перемоги

Сьогодні вранці у Києві горіла адміністративно-офісна будівля, жертв і постраждалих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в місті Києві, о 6.55 до управління надійшло повідомлення про займання п’ятиповерхової будівлі на проспекті Перемоги, 49.

За 10 хвилин перші підрозділи пожежників прибули на місце події, які з’ясували, що горить утеплювач під обшивкою фасадної частини будівлі. Вогонь встиг розповсюдитись приблизно на 200 квадратних метрів.

Рятувальники гасили пожежу близько 40 хвилин. Вогнем пошкоджено фасадно-облицювальну частину будівлі.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі з’ясовується.