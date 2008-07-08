До кінця року автоКАСКО може подорожчати на 20% - експерти

До кінця року поліси автоКАСКО можуть подорожчати на 20%, пише газета "Коментарі". За інформацією газети, різке скорочення обсягів автокредитування банками стало для страховиків неприємним сюрпризом. Компанії, що зробили ставку на банківські продажі КАСКО, залишилися на голодному пайку — темпи продажів автострахування різко впали. «В середньому на ринку темпи зростання платежів по автострахуванню фізичних осіб знизилися на 40-50%», — повідомив виданню заступник голови Правління АСК «ІНГО Україна» Олександр МИКОЛЕНКО.

Як відзначає газета "Коментарі", враховуючи, що багато СК працювали з позичальниками за демпінговими тарифами, «відстібаючи при цьому банкірам неабиякі комісійні», скорочення надходжень може стати для них серйозною проблемою. Якщо спад продажів продовжиться, їм просто буде нічим оплачувати збитки за поточними договорами.

«Свої фінансові проблеми страховики традиційно мають намір вирішувати за рахунок клієнтів. За прогнозами аналітиків, поліси автоКАСКО подорожчають до кінця року на 20%. Більшість СК вже почала переглядати тарифи, підвищуючи їх для найзбитковіших категорій водіїв і авто», - пише видання.

Також видання вважає, що ще одним способом, який допоможе страховим компаніям утриматися на плаву, є «економія на виплатах». «В кращому разі, страховики стануть ще активніше затягувати з виплатами компенсацій, в гіршому — просто відмовляти клієнтам під будь-яким приводом. Вигравши за рахунок цього якийсь час, «проблемні» страховики почнуть шукати інвесторів. Проте навряд чи їх спроби увінчаються успіхом», - підкреслюють «Коментарі».

Також газета повідомляє, що, на думку аналітиків, багато вітчизняних СК зараз готуються повторити долю російських страховиків, що «прогоріли» на страхуванні заставних авто. «Очікується, що найближчим часом в Росії «заваляться» 4 федеральні компанії, і близько двох десятків СК регіонального масштабу (які працюють на ринку ОСАГО). У нас ситуація навряд чи виглядатиме краще. Багато компаній, по суті, вже «лежать», — відзначив директор ТОВ «Страховий брокер «Дедал» Ібрагім ГАБІДУЛІН.