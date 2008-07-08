Американські студенти стали частіше помирати від пияцтва

Смерть від надмірного пияцтва стала доволі типовою для американських студентів коледжів, робить висновок The Associated Press на основі проведеного агентством дослідження.

Федеральні записи показали, що в період з 1999 по 2005 рік померли від отруєння алкоголем 157 чоловік університетського віку.

Щорічна кількість таких смертей за семирічний період зросла майже вдвічі - з 18 в 1999-му до 35 в 2005 році. Втім, постійне зростання цього показника відмічене не було: зокрема, в 2001 році було зафіксовано тільки 14 смертей. 83 жертви алкоголю були молодші 21 року - офіційного віку, в якому американці можуть почати пити.

Як визнає AP, федеральна статистика не зазначає, чи були загиблі студентами, проте дослідження 2006 року показало, що учні коледжів у віці від 18 до 22 років частіше п`ють до безпам`ятства, ніж їх однолітки, які не вчаться. AP також встановила, що групою особливого ризику є першокурсники, причому 11 з 18 смертельних випадків з їх участю, зафіксованих в пресі, сталися під час першого семестру занять.

Доступної федеральнїю статистики за період після 2005 року дослідники не мали, але повідомлення про смерть студентів від пияцтва регулярно з`являються в пресі. Особливо небезпечними вважаються пов`язані з алкоголем звичаї, наприклад, випивання 21 чарки на двадцять перший день народження, і різноманітні алкогольні ігри і змагання.

Лента.ру