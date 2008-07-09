Раніше влітку бензин завжди був дорожчий за дизпаливо

Співвідношення цін на дизельне пальне і бензин в Україні повністю відповідає європейським тенденціям. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії "Паралель", яка володіє мережею АЗС у Донецькій області, з посиланням на директора компанії Дмитра КУЛИКА.

Як наголошується в повідомленні, так він прокоментував наміри уряду боротися з нібито спекулятивною складовою вартості дизпального.

За даними Д.КУЛИКА, в багатьох країнах Європи дизпальне дорожче не лише за бензин А-95, а й А-98. Така ситуація, наприклад, у Литві і Румунії, звідки до України надходять великі обсяги нафтопродуктів. Схожа ситуація з цінами на нафтопродукти спостерігається в Австрії, Болгарії, Хорватії, Чехії, Польщі, Франції.

«Дизельне пальне має підвищений попит в Європі, оскільки порівняно з бензинами воно економічніше. Так звана дизелізація не повною мірою наздогнала Україну, але в останні кілька років ми відчуваємо добру динаміку продажів якісних європейських марок дизельного пального в нашій мережі», - відзначає директор компанії.

Д.КУЛИК повідомив, що дорожнеча дизельного пального повністю продубльована українським ринком з ринку Європи, де воно в опті дорожче за бензин А-95 з вересня 2007 року.

«Раніше влітку бензин завжди був дорожчим за дизельне пальне, а в осінньо-зимовий період було навпаки. Проте цією весною традиційного рокирування цін не відбулося, дизпальне не тільки залишилося дорожчим за бензин А-95, а й почало збільшувати відрив від нього», - наголошує Д.КУЛИК.

Він також навів приклад того, що Кременчуцький НПЗ станом на 7 липня реалізовував дизпальне на 300 грн./тонна дорожче за бензин А-95. «А якщо врахувати, що густина дизпального вища, то різниця між цими двома марками пального при переведенні в літри збільшиться до 50 коп./літр, що ми й можемо спостерігати на автозаправних станціях», - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Антимонопольний комітет України доручив своїм регіональним відділенням впродовж місяця перевірити діяльність операторів ринку дизельного пального. Зокрема, регіональні відділення Комітету детально проаналізують, наскільки обгрунтовано встановлена операторами ціна дизпального. Занепокоєння АМК викликає той факт, що останнім часом ціни на це пальне не тільки суттєво виросли, а й перевищили ціни на високооктанові бензини.

Нагадаємо, що за даними моніторингу компанії UPECO, наприкінці травня ц.р. вперше середня в Україні роздрібна ціна на дизельне пальне перевищила середню роздрібну ціну на бензин А-95.

Компанія «Паралель» володіє мережею АЗС під ТМ «Паралель» і з травня 2008 року є постачальником європального Perfekt на АЗС під ТМ «Гефест» і «Донбаснафтопродукт».