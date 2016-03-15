ВГО «Спілка жінок України» із серпня 2015 року за підтримки уряду Великої Британії реалізовує програму «Миротворення в Україні: роль жінок». Метою цієї програми є здійснення широкого жіночого діалогу заради вирішення конфліктів, підтримання миру та безпеки, єднання та укріплення злагоди у суспільстві; реалізацію значного потенціалу жінок в створенні процвітаючого майбутнього країни.

Реалізація програми дала можливість створити платформу, яка забезпечила можливість жінкам з різних регіонів країни зустрічатися, обмінюватися думками, досвідом, контактами, вести спільний пошук нових можливостей для примирення та подолання конфлікту.

Семінари пройшли в 18 регіонах нашої країни, і скрізь ми говорили про те, що жінка може робити для об'єднання нашого суспільства, які у нас спільні цінності, навколо яких ми можемо об'єднатися, і як нам навчиться будувати діалог заради миру в нашій країні.

Жінки-активістки зустрічалися, дискутували, намагалися почути і зрозуміти одна одну, шукали шляхи мирного врегулювання конфлікту та пост конфліктного відновлення країни. Часто ми вели складний діалог, але неодмінно досягали взаємного порозуміння серед учасників семінару. Як результат, нам вдалося об'єднати навколо себе і нашого проекту значну кількість жінок, встановити між ними постійні зв’язки через наш веб-сайт в інтернеті, сформувати стійкі жіночі групи в соціальних мережах, зокрема, у Facebook.

Найголовніше досягнення для нас – цє дати можливість жінкам з різних регіонів говорити безпосередньо одна з одною, почути одна одну і зрозуміти, що нас нічого не розділяє, що у нас спільні цілі, і дім у нас один на всіх – Україна.

Зараз програма «Миротворення в Україні: роль жінок» вийшла на завершальний етап. 15 березня 2016 року о 11 год. в Українському Домі, за адресою, Хрещатик, 2 відбудеться підсумковий захід програми.

Спілка жінок України запрошує на підсумковий захід програми “Миротворення в Україні: роль жінок» який відбудеться за участю міжнародних організацій в Україні, а також жінок - депутатів ВР України Марії Іонової, Ірини Луценко, Альони Бабак.

Підтвердити свою участь можна за адресою info@sju.org.ua

Контактна особа: Світлана Демчак, +380667841457, + 380 097 2827698