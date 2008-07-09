Авіація і автобуси забирають пасажирів у залізниці

Частка залізничного транспорту в загальному обсязі пасажирських перевезень за 2-3 роки може скоротитися до менш ніж 30%. Про це повідомляє тижневик «Коментарі» (№25 за 4 липня), посилаючись на дані Державного комітету статистики України.

Зокрема, за даними видання, за останні десять років частка залізничного транспорту в загальному обсязі пасажирських перевезень знизилася з 49% до 38%. При цьому падіння частки «Укрзалізниці» відбувається на тлі стабільного залізничного пасажирообігу. Наприклад, 1997 року цей показник був 54,5 млрд. пасажирокілометрів, 2007-го - 53,1 млрд. «Якщо такі тенденції збережуться, то вже за 2-3 роки «Укрзалізниця» втратить статус монополіста, оскільки її частка на ринку пасажирських перевезень стане менше 30%”, - наголошується в статті.

За даними тижневика, перерозподіл потоків відбувається на користь автомобільного транспорту й авіації. Якщо 2006 року пасажирообіг автобусного сполучення вперше перевищив залізничний і досяг 54 млрд. пас/км, то за підсумками 2007 року він досяг 56,2 млрд.

При цьому найбільше падіння залізничних перевезень відбувається в сегменті приміського сполучення. Зокрема, за січень-травень цього року зростання пасажирообігу на далекому сполученні становило 1,9%, а в приміському він знизився на 1,3%. Падіння відбулося переважно за рахунок скорочення цих перевезень на столичній Південно-Західній залізниці (на 3,1%), на яку припадає 35,5% всього пасажирообігу України. Незважаючи на щорічне зростання попиту, падіння обсягів залізничних перевезень на далекому сполученні також неминуче, прогнозують «Коментарі». На думку видання, причиною подальшої стагнації стане фізичний брак пасажирських вагонів.