Уряд затвердив порядок ТО автомобілів для приватних підприємств

Уряд сьогодні на засіданні затвердив порядок проведення техогляду автомобілів суб`єктами господарювання поза ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Два роки тому за ініціативою Міністерства внутрішніх справ Верховна Рада ухвалила рішення про те, що державний технічний огляд можуть проводити не лише ДАІ, як це було впродовж всієї радянської історії, а й уповноважені суб`єкти господарювання. Два роки ми боролися за те, щоб прийняти постанови, які реалізували б це положення закону. Сьогодні уряд України ухвалив рішення про порядок проведення державного технічного огляду уповноваженими суб`єктами господарювання за межами ДАІ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, таким рішенням уряд відкрив шлях до демонополізації цієї сфери діяльності, яка раніше була виключно в компетенції МВС.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, будь-яке підприємство, яке надає послуги з обслуговування транспортних засобів, за наявності спеціалізованого устаткування може проводити технічно огляд після відповідної реєстрації в Держстаті і перевірки МВС. «Жодної ліцензії на цей вид діяльності не потрібно. Будь-яке підприємство може реєструватися в Держстаті, відтак комісія Мінтрансу і МВС перевірить наявність необхідного технологічного устаткування, і після цього вони починають функціонувати у вільному режимі, як і весь бізнес України, на конкурентній основі. Ми розраховуємо на те, що при цьому розцінки на техогляд не перевищуватимуть розцінки, встановлені державою», - додав він.

Міністр припустив, що це рішення уряду буде реалізоване впродовж найближчих декількох місяців.

Ю.ЛУЦЕНКО також уточнив, що це рішення ухвалене в рамках врегулювання ситуації, пов`язаної з діяльністю автоперевізників.