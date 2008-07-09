Прихильники Вітренко захопили плацдарм на місці десанту НАТО (фото)

Активісти ПСПУ встановлюють наметове містечко в місці очікуваної висадки десанту НАТО в селищі Новоозерне (Крим), 9 липня 2008 р.

ПСПУ продовжує акції протесту проти міжнародних навчань «Сі Бріз-2008» за участю сил НАТО, які пройдуть з 14 по 26 липня. Відкриття «Сі Бріз-2008» відбудеться в Одесі 14 липня.

Цього року у «Сі Бріз» візьмуть участь представники 15 країн (Азербайджану, Бельгії, Великобританії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Німеччини, США, Туреччини, України та Франції).

Фото Олексія Сувірова / УНІАН