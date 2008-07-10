Європарламент: авіапасажир має знати, за що платить

Європарламент зобов’язав авіакомпанії оприлюднювати усі платежі, що складають вартість квитка.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Доповідь Арунаса ДЕГУТІСА (група ліберальних партій, Литва) була підтримана більшістю депутатів Європарламенту (голосування проводилося шляхом підняття рук).

У доповіді зазначається, що авіапасажири, як і пасажири будь-якого іншого виду транспорту, мають право на чітку та повноцінну інформацію щодо ціни, яку вони мають сплатити.

Передбачається, що авіакомпанії мають забезпечити інформування пасажирів про загальну вартість квитка у будь-якій формі, включаючи мережу Інтернет. При цьому тарифи, що пропонуються бажаючим вирушити у подорож, мають включати усі податки та збори, які відомі на час публікації цих тарифів.

Депутати також висловились за те, щоб авіакомпанії вказували у вартості квитка вартість зборів на безпеку польотів чи аеропортову безпеку. Передбачається, що це має сприяти прозорому використанню коштів, призначених на забезпечення безпеки, виключно на ці питання.

Очікується, що нові правила наберуть чинності не пізніше, ніж з спочатку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Комітет з питань транспорту та туризму Європарламенту схвалив проект доповіді про зобов’язання авіакомпаній оприлюднювати усі платежі, що входять до кінцевої вартості квитка.