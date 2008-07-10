У Нігерії звільнили захоплених у заручники двох українців

У Нігерії звільнено захоплених у заручники двох громадян України-членів екіпажу судна “St. Patrick”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, 9 липня відбулася зустріч представника Посольства з керівником Державної служби безпеки Нігерії. За його словами, працівники компанії “Miden System Limited”, які захопили судно, не були озброєні, їхньою єдиною метою був тиск на адміністрацію компанії щодо виплати недоотриманої за останні місяці заробітної плати.

У результаті переговорів Служби безпеки Нігерії та адміністрації компанії-працедавця членів екіпажу, в тому числі громадян України, було звільнено, а судно повернуло у порт.

Представники Служби безпеки Нігерії також повідомили, що було встановлено зв’язок з капітаном судна – громадянином Великої Британії. За його словами, усі члени екіпажу почувають себе добре, загрози їх життю та здоров’ю немає.

Cправа перебуває на контролі в Посольстві України в Нігерії та в Департаменті консульської служби.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня у штаті Аква-Ібом судно «St.Patrick», що належить нафтовидобувній компанії Miden Oil Servicing Company, було захоплене нігерійськими працівниками згаданої компанії.

До складу екіпажу судна (всього 25 осіб), окрім українців, входять двоє громадян Великої Британії, троє – Індії, один – Литви, решта – громадяни Нігерії.

Зловмисники вимагають від адміністрації компанії виплати заробітної плати за останні чотири місяці.