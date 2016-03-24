В Києві відбудеться VII з’їзд Федерації профспілок України - найчисельнішого національного профоб’єднання

10:00, 24 березня 2016
Разное
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24 березня 2016 року у Києві відбудеться VII з’їзд Федерації профспілок України - найчисельнішого національного профоб’єднання, що об’єднує у свої лавах 6,4 млн членів профспілок.

До участі у форумі запрошені Президент України П. Порошенко, Прем’єр-міністр України А. Яценюк, Голова Верховної Ради України В. Гройсман, керівники об’єднань роботодавців, представники МОП та інших закордонних представництв в Україні.

У роботі з’їзді візьмуть участь 1000 осіб - делегати від 43 всеукраїнських профспілок та усіх регіональних профоб’єднань, представники СПО сторони роботодавців на Національному рівні, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, Національної служби посередництва і примирення, делегації національних профцентрів Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови, Німеччини, Польщі, Туреччини.

На Форум запрошені:  народні депутати України,  керівники політичних Фракцій у Верховній Раді України БПП, «Батьківщина», «Самопоміч», працівники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Національний координатор  МОП  в Україні, партнери ФПУ з міжнародних профцентрів Європейської  конфедерації профспілок,  Пан-європейської регіональної ради.

З’їзд підіб’є підсумки діяльності ФПУ за минулі п’ять років, прийме Стратегію діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Європейський вибір».

Запрошуємо взяти участь у висвітленні зазначеної події!

Початок  роботи - о 10.00

Місце проведення - МЦКМ профспілок України (Жовтневий палац), Алея Небесної Сотні, 1

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