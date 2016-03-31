Завтра, 31 березня, о 9.00 біля Київради розпочнеться протестна акція потерпілих від афери "Еліта Центр"

Завтра, 31 березня 2016 р., о 9.00 біля Київради розпочнеться протестна акція потерпілих від афери "Еліта Центр" проти незаконного блокування будівельного майданчику на перетині вул. Здолбунівська/Тепловозна. 100 сімей потерпілих не зможуть отримати житла через блокування політичними силами законно відведеної земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку. Просимо звернути увагу на нашу біду та об'єктивно висвітлити проблему! З повагою уповноважені представники потерпілих від діяльності ГІБК "Еліта Центр" Галина Латиніна, уповноважений представник постраждалих інвесторів "Еліта-Центр" elitatsentr@gmail.com +38 099 227 78 77

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