Прес-брифінг з нагоди міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі"

14:30, 31 березня 2016
Разное
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Запрошуємо Вас на прес-брифінг з нагоди старту міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі".

Брифінг відбудеться 31 березня о 14:30 біля Посольства Нідерландів в Україні (Контрактова площа, 7)

Учасники брифінгу:

-     Міністр  молоді  та  спорту України Жданов І.О.

-     Народний депутат України Гончаренко О.О.

-     Представник посольства Нідерландів в Україні (уточнюється)

-     Директор  Благодійної  Організації "Sport for Peace" Мартіашвілі Н.І.

Організатори – Благодійна організація "Sport for Peace"  та громадська ініціатива ProUkraine

Одразу по закінченню брифінгу - урочисті проводи учасників ультрамарафону та велопробігу за маршрутом Гаага – Амстердам.

Додаткова інформація: +38 067 612-25-29 Наталя Мартіашвілі

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