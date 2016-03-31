Прес-брифінг з нагоди міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі"

Запрошуємо Вас на прес-брифінг з нагоди старту міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі".

Брифінг відбудеться 31 березня о 14:30 біля Посольства Нідерландів в Україні (Контрактова площа, 7)

Учасники брифінгу:

- Міністр молоді та спорту України Жданов І.О.

- Народний депутат України Гончаренко О.О.

- Представник посольства Нідерландів в Україні (уточнюється)

- Директор Благодійної Організації "Sport for Peace" Мартіашвілі Н.І.

Організатори – Благодійна організація "Sport for Peace" та громадська ініціатива ProUkraine

Одразу по закінченню брифінгу - урочисті проводи учасників ультрамарафону та велопробігу за маршрутом Гаага – Амстердам.

Додаткова інформація: +38 067 612-25-29 Наталя Мартіашвілі