Прес-брифінг з нагоди міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі"
Запрошуємо Вас на прес-брифінг з нагоди старту міжнародного ультрамарафону та велопробігу українських спортсменів та аматорів в Нідерландах: "Say "YES!" Європі".
Брифінг відбудеться 31 березня о 14:30 біля Посольства Нідерландів в Україні (Контрактова площа, 7)
Учасники брифінгу:
- Міністр молоді та спорту України Жданов І.О.
- Народний депутат України Гончаренко О.О.
- Представник посольства Нідерландів в Україні (уточнюється)
- Директор Благодійної Організації "Sport for Peace" Мартіашвілі Н.І.
Організатори – Благодійна організація "Sport for Peace" та громадська ініціатива ProUkraine
Одразу по закінченню брифінгу - урочисті проводи учасників ультрамарафону та велопробігу за маршрутом Гаага – Амстердам.
Додаткова інформація: +38 067 612-25-29 Наталя Мартіашвілі