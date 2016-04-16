Вінницькі актори даватимуть концерт в зоні АТО

У межах Меморандуму про співпрацю між управлінням культури і мистецтв Вінницької і Донецької облдержадміністрацій 16 квітня на передовій даватимуть концерти та ставитимуть вистави вінничани. В благодійну поїздку відправляється делегація із 50 митців краю, 20 з яких актори театру ім.Садовського. Протягом дня для бійців АТО, які перебувають у Краматорську та Костянтинівці, даватимуть концерти, а ввечері актори ставитимуть виставу «Занадто одружений таксист».