Судове засідання за справою про стягнення з НАЕК "Енергоатом" сумнівної заборгованності, через яку заблоковано рахунки компанії

12 квітня о 17:15 в Апеляційному суді м. Києва (вул. Солом'янська, 2-А) відбудеться друге засідання у справі про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду м. Києва від 10.03.2016 про скасування ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 9.02.2016, якою було зупинено виконавче провадження щодо виконання рішення Господарського суду м. Києва від 4.08.2011 про стягнення з Енергоатома на користь ЗАТ СП «Укрелектроват» сумнівної заборгованості в розмірі 127,3 млн грн.

Нагадаємо, що у березні 2016 року виконавча служба заарештувала рахунки і майно Енергоатома на загальну суму 200 млрд грн. фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії.

Судове засідання відкрите, прохід за паспортом (судова справа № 761/21069/14-К), для здійснення відео зйомки необхідно оформити клопотання на ім’я судді Глиняного В.П.​