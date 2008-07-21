У ванні потонула однорічна дівчинка

В місті Жмеринці Вінницької області під час купання у ванні втопилася однорічна дівчинка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМНС України у Вінницькій області.

За їх даними, трагедія сталася 19 липня близько 21.30.

Прес-служба зазначає, що під час купання у ванній кімнаті дівчинка залишилась без нагляду батьків, які потім виявили, що їх донька втопилася.