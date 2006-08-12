У ДТП в Туреччині загинули громадянки України та Росії (прізвища)

У результаті аварії автобуса з українськими і російськими туристами, яка сталася в курортному районі Анталії Белеку (Туреччина), загинули 2 людини - громадянка РФ і України. Поранення дістали 22 людини, повідомляє РІА «Новости».

Генкосул РФ в Анталії Сергій АЛІФАНОВ заявив, що особи загиблих вже встановлено. Це співробітниця однієї з російських туристичних компаній Лариса Ганєва і уродженка Дніпропетровська Ірина Москова.

У ДТП дістали поранення 22 людини (раніше повідомлялося, що в салоні автобуса перебували лише 18 людей), 8 туристів перебувають у тяжкому стані. Постраждалих вже доставили до місцевої лікарні.

За словами генконсула, аварія сталася з вини турецького водія, який перевищив максимальну швидкість і не впорався з управлінням. Автобус з російськими і українськими туристами перекинувся на одному з перехресть Белеку о 12:30 за київським часом.