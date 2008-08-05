Тимошенко і Турчинов у селах Буковини та на Калинівському ринку (фото)

18:44, 05 серпня 2008
Разное
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Прем`єр нагадує про "гарячу лінію"

Уряд не запроваджуватиме жодних обмежень щодо складання реєстрів постраждалих унаслідок повені громадян в західних областях України. Про це прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила під час спілкування з мешканцями сіл Кам’янка й Черепківка Глибоцького району, Костичани Новоселицького району Чернівецької області.

Прем’єр-міністр також закликала мешканців постраждалих населених пунктів у разі виникнення будь-яких непорозумінь з місцевою владою щодо виплати компенсацій звертатися на урядову “гарячу лінію” за тел. (044) 256-78-08.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона особисто щовечора вивчає усі дзвінки, які надходять від громадян на урядову “гарячу лінію”. “Влада владою, але щоб не було жодної ображеної людини, громада має особисто контролювати процес виплати компенсацій”, - підкреслила глава уряду.

Юлія Тимошенко в с. Черепківка Глибоцького району Чернівецької обл.

Юлія Тимошенко в с. Костичани Новоселицького р-ну Чернівецької обл. Під час відвідин Чернівецької обл. Тимошенко повідомила, що уряд не запроваджуватиме жодних обмежень щодо складання реєстрів постраждалих унаслідок повені громадян. Прем’єр закликала мешканців постраждалих населених пунктів у разі виникнення будь-яких непорозумінь з місцевою владою щодо виплати компенсацій звертатися на урядову “гарячу лінію”.

Прем’єр-міністр ініціює створення урядової комісіїз вивчення ситуації на Калинівському ринку, підтопленому внаслідок стихії. Про це вона заявила під час зустрічі з підприємцями ринку, яка відбулася в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

Юлія Тимошенко на зустрічі з підприємцями Калинівського ринку у Чернівцях. Тимошенко ініціює створення урядової комісії з вивчення ситуації на Калинівському ринку, підтопленому внаслідок стихії. За словами Тимошенко, комісія має відпрацювати зміни до діючого українського законодавства, спрямовані на захист підприємців, які працюють на ринках України. Юлія Тимошенко повідомила, що урядова комісія, крім розробки нормативної бази, вивчить ситуацію з підтопленням, яке відбулося на ринку внаслідок повені, а також розгляне ситуацію з незаконними забудовами, які могли вплинути на зміну русла річки.

Фото Олександра Прокопенка, Петра Гончара / POOL / УНІАН

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