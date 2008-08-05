Тимошенко і Турчинов у селах Буковини та на Калинівському ринку (фото)

Уряд не запроваджуватиме жодних обмежень щодо складання реєстрів постраждалих унаслідок повені громадян в західних областях України. Про це прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила під час спілкування з мешканцями сіл Кам’янка й Черепківка Глибоцького району, Костичани Новоселицького району Чернівецької області.

Прем’єр-міністр також закликала мешканців постраждалих населених пунктів у разі виникнення будь-яких непорозумінь з місцевою владою щодо виплати компенсацій звертатися на урядову “гарячу лінію” за тел. (044) 256-78-08.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона особисто щовечора вивчає усі дзвінки, які надходять від громадян на урядову “гарячу лінію”. “Влада владою, але щоб не було жодної ображеної людини, громада має особисто контролювати процес виплати компенсацій”, - підкреслила глава уряду.

Прем’єр-міністр ініціює створення урядової комісіїз вивчення ситуації на Калинівському ринку, підтопленому внаслідок стихії. Про це вона заявила під час зустрічі з підприємцями ринку, яка відбулася в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

Фото Олександра Прокопенка, Петра Гончара / POOL / УНІАН