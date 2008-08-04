Тимошенко візьме Калинівський ринок під свій контроль

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює створення урядової комісії з вивчення ситуації на Калинівському ринку, підтопленому внаслідок стихії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це вона заявила під час зустрічі з підприємцями ринку, яка відбулася в рамках робочої поїздки до Чернівецької області.

Прем’єр-міністр повідомила, що до складу комісії увійдуть заступники міністрів відповідних профільних міністерств, представники Контрольно-ревізійного управління, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Мінприроди, а також працівники ринку. Прем’єр повідомила, що створення такої комісії буде передбачено відповідною постановою уряду, яка буде затверджена на засіданні у середу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, комісія має відпрацювати зміни до діючого українського законодавства, спрямовані на захист підприємців, які працюють на ринках України. „Ми зробимо не тільки для Калинівського ринку, а й для всієї Україну надійну нормативну базу, згідно з якою ви зможете працювати”, - підкреслила глава уряду, звертаючись до підприємців Калинівського ринку. Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд звернеться до Верховної Ради України з вимогою розглянути такі зміни до законодавства у невідкладному порядку.

Окрім того, прем’єр зазначила, що урядова комісія розгляне діяльність дирекції ринку. За її словами, комісія також розробить проект рішення щодо врегулювання ситуації на Калинівському ринку, який запропонує прийняти міській раді Чернівців. Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що візьме під особистий контроль виконання всіх рішень уряду щодо Калинівського ринку.

Вона повідомила, що урядова комісія, крім розробки нормативної бази, вивчить ситуацію з підтопленням, яке відбулося на ринку внаслідок повені, а також розгляне ситуацію з незаконними забудовами, які могли вплинути на зміну русла річки. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у разі виявлення таких незаконних забудов вони підлягатимуть знесенню.

Водночас прем’єр-міністр повідомила, що уряд на засіданні в середу розгляне питання щодо виплати компенсацій підприємцям ринку, майно яких значно постраждало внаслідок повені. За її словами, сума такого відшкодування становитиме 5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, під час злив 23-27 липня в Західній Україні вийшла з берегів, зокрема, річка Прут у Чернівцях, на березі якої (на площі понад 30 гектарів) розташований один з найбільших в Україні базарів – „Калинівський ринок”. В результаті підняття рівня води до 8 метрів у Пруті було повністю затоплено цей ринок, на якому працює понад 20 тис. приватних підприємців.