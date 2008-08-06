У Криму на атракціоні загинула 3-річна дитина

На набережній у кримському селі Курортне в результаті нещасного випадку загинула 3-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сім`я дитини перший день перебуває на відпочинку в Криму. Увечері 21-річна мама – жителька міста Рівне – вирішила прогулятися з дочкою набережною. «Доки мама відволіклася розмовою із знайомими, її дочка якимсь чином подолала невисоку огорожу і пробралася на майданчик атракціонів. Коли мати озирнулася, то побачила, що дитина висіла на одній із штанг, яка підтримує дитячу кабінку», - йдеться в повідомленні МНС.

Коли дівчинку зняли з металевої конструкції, у неї ледве прослуховувалось дихання. Свідки події спробували врятувати дитину, надаючи їй першу допомогу, але безрезультатно. Зусилля медиків реанімувати дівчинку також не допомогли - дитина померла.

За попередніми даними, причиною смерті дівчинки могла стати ураження електрострумом.

Робота даного атракціону не була погоджена ні з МНС, ні з іншими службами, повідомили в МНС Феодосії. У господаря атракціону був лише постійний дозвіл Держгірпромохоронпраці Полтавської області.

Справжню причину смерті дитини встановлює судово-медична експертиза. Зараз на місці проводиться розслідування.