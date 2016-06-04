В Одеській області відкривається сезон віндсерфінгу 2016

Що: відкриття сезону віндсерфінгу 2016

Де: Одеська область, смт. Затока, ст. Лиманська, пляж бази відпочинку Смуглянка

Коли: 4-5 червня, субота, неділя, 12.00-00.00

4 та 5 червня в Одеській області відбудеться святкове відкриття нового сезону віндсерфінгу 2016. Захід відбудеться в неформальній українській столиці цього виду спорту – селищі Затока на території Школи віндсерфінгу «УЛЬОТ».

У програмі відкриття безкоштовні майстер-класи та показові виступи професійних спортсменів-віндсерферів, видовищна церемонія першого в сезоні виходу на воду, гонки на SUP-серфах, фестиваль пляжної їжі, різноманітні вікторини та конкурси з серферськими призами від Rip Curl. Кожен охочий зможе спробувати навчитися кататися на віндсерфі у досвідчених серф-інструкторів школи «УЛЬОТ», яка ось уже шостий рік поспіль традиційно виступає організатором відкриття.

Ввечері на гостей чекає весела церемонія посвяти новачків в віндсерфери, танцювальний флешмоб і флірт-марафон, концерт The Pushkin Klezmer Band, Тетяни Решетняк (ex-«Гарячий Шоколад»), Катя Гуменюк (ex-Ассоль) і DJ-set від ELYA. Провідним відкриття стане Саша Пронін. Вхід на захід вільний.

«Ми раді запросити всіх на наш захід, щоб приєднатися до дружної сім'ї віндсерферів, отримати дозу адреналіну і долучитися до здорового способу життя», - говорить засновник школи «УЛЬОТ» Віктор Андреенков.

Затока була вибрана не даремно, це селище з року в рік приваблює любителів і професіоналів водних видів спорту своїми доглянутими пляжами з білим кварцовим піском, відкритим і чистим морем. І звичайно ж, сприятливою розою вітрів, так важливою для занять вітровими видами спорту.

Детальніше програму відкриття та іншу корисну інформацію можна дізнатися на сайті школи «УЛЬОТ» www.ulet.ua, а також на її сторінці в Facebook: https://www.facebook.com/Ulet.Surfing або за телефоном +38 063 747 00 00.

Приїжджі гості зможуть зупинитися на одній з баз відпочинку поруч з територією проведення. Дістатися до бази «УЛЬОТ» можна кількома способами:

* З Києва до Одеси: на Автолюксі Київ (Видубичі) – Одеса (Ж/д вокзал)

* З Одеси: на маршрутці №560 від ж\д вокзалу до зуп. Кароліна Біч, на електричці Одеса-Б. Дністровський о 8.40, 14.10 та 17.46

* На машині, координати для навігатора: 46.120548, 30.509317

* На попутці з www.blablacar.com.ua.

Партнери заходу: радіо PROSTO ROCK 89,7, телеканали «Репортер» і Думська TV, інформаційний сайт http://dumskaya.net/.

Для довідки

Віндсерфінг – один з найбільш поширених екстремальних водних видів спорту в усьому світі. Поряд з багатьма європейськими країнами, віндсерфінг в Україні переживає нову хвилю популярності. За неофіційними даними, цим видом спорту захоплюється більше 20 000 українців і ця цифра зростає з кожним роком.

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Роман Мединський

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