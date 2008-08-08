ДТП у Севастополі: постраждали 8 людей
13:58, 08 серпня 2008Разное
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Зіткнулися два автобуси
В Севастополі під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало 8 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора ввечері на автодорозі Севастополь-порт Камишова бухта водій автобуса "Merscedes-Benz", виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автобусом "Volkswagen", який рухався по головній дорозі.
Унаслідок зіткнення обидва водії та шестеро пасажирів автобуса "Volkswagen" отримали тілесні ушкодження.
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