На Закарпатті зірвався зі скелі та загинув турист з Житомирщини

У Рахівському районі Закарпаття загинув турист із Житомирщини, який зірвався зі скелі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.00 12 серпня під час сходження на гору Близниця туристичної групи у складі 6 осіб, житель Житомирщини, 1958 року народження, зірвався з крутого схилу висотою понад 20 метрів і отримав смертельні травми.

Альпіністами Ясінянського гірського пошуково-рятувального пункту МНС тіло загиблого було підняте та доправлене до лікарні.