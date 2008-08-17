ДТП у Дніпропетровську: троє людей загинули

Вчора о 9.30 у Дніпропетровську сталося зіткнення вантажівки «LIAZ» та автомобіля «ВАЗ-2106», внаслідок чого двоє осіб загинуло і ще троє постраждало.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, на місце оперативно прибули бійці дислокованого в обласному центрі воєнізованого гірничорятувального (аварійно-рятувального) загону МНС, які за допомогою гідравлічного інструменту трьох травмованих осіб вилучили з деформованого салону легковика і передали лікарям «швидкої», а тіла двох загиблих – співробітникам міліції.