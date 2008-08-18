Вірменія дозволила необмежений відстріл вовків і шакалів

Розпочався сезон аматорського полювання, протягом якого дозволено необмежений відстріл вовків і шакалів, повідомив відділ зв`язків з громадськістю мінэкології країни.

Як передає агентство "Новини-Вірменія", також у необмежених кількостях дозволяється відстрілювати бродячих собак, кішок, норок, сорок і сірих ворон.

У мисливських угіддях, за винятком особливих природних територій, що охороняються, з 23 серпня по 1 жовтня 2008 року дозволене полювання на 30 тисяч перепелиць, але не більше 15 штук за полювання, з 23 серпня 2008 по 31 січня 2009 року - 2 тисяч синьогрудих і лісових голубів, але не більше п`яти особин кожного виду за полювання.

Крім того, з 16 серпня по 31 жовтня 2008 року дозволяється позбавити життя 2 тисяч бекасів, з 15 вересня 2008 року по 15 березня 2009 року - 10 тисяч качок, з 1 листопада 2008 року по 31 січня 2009 року - 3 тисяч гірських куріпок (всіх - не більше п`яти за полювання).