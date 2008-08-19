Митниця «Борисполя» повернулася до вибіркового контролю багажу

Українська митниця повернулася до вибіркового контролю багажу громадян, що прилітають в аеропорт «Бориспіль» з-за кордону.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Департаменті організації митного контролю Державної митної служби України.

Відповідаючи на запит УНІАН, Департамент організації митного контролю зазначив, що контроль багажу всіх громадян, які перетинають митний кордон України в аеропорту «Бориспіль», навіть «зеленим коридором», який передбачає спрощену форму контролю, діяв як тимчасовий захід з 14 лютого по 28 липня цього року.

За даними Держмитслужби, порядок, згідно з яким на «зеленому коридорі» у «Борисполі» були встановлені додаткові технічні пристрої для контролю усього багажу та ручної поклажі громадян, що прибувають в Україну, був затверджений наказом Держмитслужби від 14.02.2008 №121 «Про введення в дію рішення колегії Держмитслужби від 08.02.2008».

Цей порядок, відзначає Держмитслужба, було «направлено на посилення роботи з профілактики, виявлення та припинення порушень митного законодавства».

«На даний час на «зеленому коридорі» зали «Приліт» терміналу «В» ДП Міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснюється вибірковий контроль багажу громадян з використанням технічних засобів контролю», зазначається у відповіді Держмитслужби на запит УНІАН.