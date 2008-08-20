Пасажирам у національному одязі - проїзд безплатний
Івано-Франківськ готується до свята
|Віктор АНУШКЕВИЧУС
Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, це передбачено розпорядженням мера міста Віктора АНУШКЕВИЧУСА, у якому затверджено святкові заходи до Дня Незалежності України.
Згідно з документом, в народному домі «Просвіта» передбачається проведення конкурсу «Українська родина в національних костюмах».
На Вічевому майдані пройде віче з нагоди свята й урочисте підняття Державного прапора України, а також святковий концерт «Тобі, Україно, і пісня і слава».
Ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань, нададуть матеріальну допомогу.
Крім того, на День Незалежності відбудуться церемонії покладання квітів і вінків до пам’ятників видатним діячам Української держави, борцям за свободу і незалежність України.