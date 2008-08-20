Пасажирам у національному одязі - проїзд безплатний

У міському транспорті Івано-Франківська 24 серпня для пасажирів у національному одязі проїзд буде безплатним.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, це передбачено розпорядженням мера міста Віктора АНУШКЕВИЧУСА, у якому затверджено святкові заходи до Дня Незалежності України.

Згідно з документом, в народному домі «Просвіта» передбачається проведення конкурсу «Українська родина в національних костюмах».

На Вічевому майдані пройде віче з нагоди свята й урочисте підняття Державного прапора України, а також святковий концерт «Тобі, Україно, і пісня і слава».

Ветеранам ОУН-УПА та особам, які зазнали переслідувань, нададуть матеріальну допомогу.

Крім того, на День Незалежності відбудуться церемонії покладання квітів і вінків до пам’ятників видатним діячам Української держави, борцям за свободу і незалежність України.