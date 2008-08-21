У Євпаторії готують рекорд світу з підняття українського прапора

23 серпня – в День державного прапора України – в Євпаторії планується встановити рекорд: підняти над морською затокою найбільший український прапор.

Як повідомили УНІАН у прес-службі виконкому Євпаторійської міської ради, прапор України, розміром 21,6 на 14,4 м, виготовлений євпаторійськими майстринями швейної фабрики із спеціальної, особливо щільної тканини.

Очікується, що прапор вдасться підняти на висоту понад 150 метрів над Каламітською затокою.

«За захоплюючим видовищем спостерігатимуть тисячі городян і гостей курорту. Рекорд з підняття найбільшого прапора України над морською затокою зафіксують представники Книги рекордів України, які спеціально для цього приїдуть у Євпаторію», - зазначили у виконкомі.

Прапор буде піднятий у рамках водно-спортивного свята «Євпаторія-ралі». Планується, що в змаганні візьмуть участь понад 30 яхт і 20 серфінгів, 25 катерів і 10 байдарок, 12 ялів і ботів, інших плавзасобів.

Організатори ралі - Євпаторійський виконком міськради, Федерація водно-моторних видів спорту України і міська федерація парусного спорту.