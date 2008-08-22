КМДА: у центрі Києва замість маршруток будуть нові автобуси і тролейбуси

Найближчим часом центр столиці буде вивільнено від некомфортних маломістких маршруток, які замінять сучасними автобусами (150 одиниць) та тролейбусами (50 одиниць).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

Нові сучасні автобуси та тролейбуси курсуватимуть по маршрутах, що з’єднують центр міста з іншими районами, додав Д.БАСС.

Окрім того, за його даними, з метою зменшення кількості заторів на центральних площах та вулицях міста кінцеві зупинки десятків маршрутів буде винесено за межі площ і рівномірно розподілено. Це, зокрема, такі кінцеві зупинки маршрутних таксі, як «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Львівська площа», «Метро Либідська», «Метро Політехнічний інститут», «Площа Перемоги» тощо.

«Як правило, це кінцеві зупинки приміських маршрутів. Маршрутки накопичуються там в очікуванні пасажирів і створюють величезні затори, оскільки стоять у кілька рядів. Щоб вирішити цю проблему, ми звернулися до перевізників та надіслали листи до Головавтотрансінспекції з проханням переузгодити місця розташування кінцевих зупинок, прибравши їх з площ”, - поінформував Д.БАСС. За його словами, зараз уже близько 30-40 маршрутів змінюють схеми своїх кінцевих зупинок і найближчим часом, через місяць-два, вони вже не створюватимуть таких незручностей.