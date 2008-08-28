П'яний актор Володимир Конкін стріляв у сина
Ярославу - 26 років
|Володимир Конкін
П`яний актор вистрілив з травматичного пістолета у власного 26-річного сина Ярослава, що також знаходився в стані алкогольного сп`яніння, коли той спробував потрапити в його квартиру на Ленінградському проспекті.
За даними слідства, Ярослав з сестрами - рідною і двоюрідною, повернувшись з прогулянки пізно увечері, став стукати в двері. 57-річний Конкін, який був удома один (його дружина в цей час знаходилася у сусідки), синові відкрити відмовився. Як з`ясувалося, перед інцидентом батько і син посварилися. Тоді Ярослав з сестрами вийшов на вулицю, став кричати, щоб батько впустив його. Потім забрався на третій поверх і розбив вікно.
Конкін у відповідь вистрілив синові в живіт з травматичного пістолета "Лідер". Коли Ярослав впав на землю, Конкін викликав "швидку". Поранення, на щастя, виявилося несерйозним. Від госпіталізації син актора відмовився, але медики повідомили про НП в міліцію.
Володимира Олексійовича затримали і відвезлаи в ВВС "Сокіл", де вилучили пістолет. Кримінальна справа, швидше за все, порушуватися не буде, оскільки син відмовився писати заяву на батька.