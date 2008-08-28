Toyota відмовилася від планів стати світовим лідером

Японська Toyota Motor Corp. під впливом поганої кон`юнктури в США відмовилася від планів вийти в 2009 р. на перше місце в світі з продажу автомобілів.

Штаб-квартира компанії оголосила сьогодні, що має намір реалізувати до кінця грудня по всьому світу 9,7 млн. машин - замість 10,4 млн., як раніше передбачалося. В результаті на першому місці на планеті як і раніше залишиться американська General Motors, яка також має великі проблеми із збутом.

У нинішньому році Toyota вже урізала плани глобальних продажів з 9,85 млн. до 9,5 млн. Це пов`язано з скороченням збуту в США під впливом проблем з американською кредитною системою, а також із зростанням цін на пальне у всіх країнах світу, передає Прайм-ТАСС.

В той же час, корпорація має намір збільшувати об`єм продажів на ринках, що ростуть, - в Китаї, на Близькому Сході і ін. Вона планує також поступово переносити центр тяжіння в своїх планах на виробництво економічніших невеликих автомобілів і машин з гібридними бензиново-електричними двигунами.