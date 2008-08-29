Байкери з України, Білорусі і ФРН зібралися у лісі

Сьогодні у Тернополі розпочнеться зліт байкерів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Юрій ТИТОРЕНКО, президент тернопільського мотоклубу West Forсe, який організовує зліт, участь в акції візьмуть 250 мотоциклістів.

“З’їдуться мотоциклісти з усіх куточків України, також приїдуть байкери з Білорусі та Німеччини”, – сказав Ю.ТИТОРЕНКО.

За його словами, зліт триватиме три дні. Сьогодні та завтра байкери змагатимуться у різноманітних конкурсах. “Будуть конкурси на майстерність їзди. Скажімо, хто найповільніше проїде визначену дистанцію, не поставивши ногу на землю, відкусить сосиску, підвішену на шнурку, при цьому їдучи на мотоциклі. І звісно, традиційно буде конкурс на найкращий байк, на найгучніший вихлоп. Запланували ми і змагання з армреслінгу”, – повідомив Ю.ТИТОРЕНКО.

Усі заходи відбуватимуться у Кутківецькому лісі. Там же сьогодні ввечері відбудеться дискотека під відкритим небом, а 30 серпня ввечері – рок-концерт за участю місцевих виконавців. Завершиться зліт 31 серпня парадом, під час якого усі учасники злету проїдуть центральною вулицею міста - Руською.

Зліт мотоциклістів клуб West Forсe організовує уже вчетверте.