У "День слона" київський зоопарк заховає від слона їжу
13:41, 29 серпня 2008Разное
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Обіцяють, що буде весело...
30 серпня столичний зоологічний парк святкуватиме День слона.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розпочнеться свято о 12.00 з вручення Бою (саме так звуть тварину) «Літнього букета». Фахівці зоопарку поділяться цікавою інформацією про його життя. У вольєрі, де мешкає Бой, доглядачі заховають улюблені ласощі тварини – яблука, апельсини, моркву, капусту, буряк тощо. Такі заходи влаштовуються регулярно, але в цей день цікаве видовище зможуть побачити гості зоопарку.
Бажаючі зможуть сфотографуватися зі слоном.
Також, вже традиційно, відвідувачів зоопарку зустрічатимуть і розважатимуть аніматори та клоуни.
Слон Бой мешкає в Київському зоопарку вже 36 років.
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