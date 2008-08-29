У "День слона" київський зоопарк заховає від слона їжу

30 серпня столичний зоологічний парк святкуватиме День слона.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розпочнеться свято о 12.00 з вручення Бою (саме так звуть тварину) «Літнього букета». Фахівці зоопарку поділяться цікавою інформацією про його життя. У вольєрі, де мешкає Бой, доглядачі заховають улюблені ласощі тварини – яблука, апельсини, моркву, капусту, буряк тощо. Такі заходи влаштовуються регулярно, але в цей день цікаве видовище зможуть побачити гості зоопарку.

Бажаючі зможуть сфотографуватися зі слоном.

Також, вже традиційно, відвідувачів зоопарку зустрічатимуть і розважатимуть аніматори та клоуни.

Слон Бой мешкає в Київському зоопарку вже 36 років.