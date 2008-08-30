У зіткненні двох Фольксвагенів загинула людина, ще 6 постраждали

У Херсонській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула одна особа, ще 6 постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на автодорозі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч поблизу смт. Каланчак водій автомобіля “Volkswagen Transporter”, рухаючись в напрямку Криму, при виконанні маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “Volkswagen Passat”, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля “Volkswagen Passat” від отриманих травм загинув на місці події, ще двоє пасажирів цього автомобіля і четверо пасажирів “Volkswagen Transporter” отримали тілесні ушкодження.