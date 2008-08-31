Ураган "Густав" перетнув Кубу (фото)
Метеорологи кажуть про його ослаблення
За даними фахівців, швидкість "Густава" за день зменшилася з 65 до 57 метрів за секунду. Уточнюється, що ураган вже перетнув Кубу і рухається над Мексиканською затокою.
|Гавана, набережна "Малекон"
|Гавана, передмістя
|м. Лос-Паласіос, провінція Пінар-дель Ріо
|м. Матанса
26 серпня ураган "Густав" обрушився на острів Гаїті, внаслідок чого там загинуло більше 50 людей. Стихія торкнулася також Домініканської республіки, Кайманових островів і Ямайки.
Представники Національного центру прогнозування ураганів США оголосили про послаблення урагану. Раніше сягаючи четвертої категорії за 5-бальною шкалою Саффіра-Сімпсона, тепер перебуває на рівні третьої категорії.
Очікується, що 1-2 вересня "Густав" досягне узбережжя США. У зв`язку з цим 31 серпня оголошена обов`язкова евакуація жителів Нового Орлеана.
|Мер Нового Орлеану робить оголошення щодо наближення урагану
Фото AP і Reuters