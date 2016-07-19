Американська мережа Domino's Pizza, світовий лідер з продажу піци, активно розвивається в Україні і виходить у регіони. За 6 років роботи в Києві компанія відкрила 22 піцерії і отримала ряд національних премій, що підтверджують лідерство в країні. За цей час мережа зросла не тільки кількісно, ​​але і якісно - Domino's провели глобальні зміни, які торкнулися абсолютно всіх сфер, починаючи від оновленого логотипу та дизайну піцерій і закінчуючи максимально високими стандартами гостинності та сервісу. Сьогодні Domino's Pizza це красиві сучасні заклади зі стильними інтер'єрами, відкритою кухнею та інноваційними технологіями, і звичайно ж, найшвидшою доставкою піци, якою бренд славиться по всьому світу і заслужив популярність у більш ніж 600 тисяч клієнтів в Києві.

Domino's у світі відомі не тільки піцою та кращими інгредієнтами, але і великою кількістю піцерій відкритих у партнерстві - в США кількість піцерій Domino's Pizza перевищує 5 000 і багато з них відкриті саме по франчайзингу; цю практику компанія застосовує в своєму бізнесі по всьому світу. «Після 6 років роботи в Україні Domino's Pizza виходить у регіони, ми бачимо великий потенціал розвитку бренду у великих містах, адже цей крок є класичним етапом розвитку Domino's. Ми бачимо попит на франшизу Domino's і маємо вже досить багато запитів, ми чекали слушного часу для відкриття нових можливостей для партнерів, - зараз цей час настав. Ми будемо проводити ретельний відбір спільно з американськими колегами, потім партнери пройдуть 4-місячне навчання. Підтримка компанії включає запуск піцерій, супровід, навчання, регулярний консалтинг і підтримка бізнесу, підтримка національною маркетинговою активністю в усіх каналах і доступ до кращих інгредієнтів і продуктів узгоджених постачальників з американським офісом та доступ до міжнародного досвіду ведення даного бізнесу», - зазначив генеральний директор Domino's Pizza в Україні, Андрій Романенко.

Важливим аспектом виходу Domino's Pizza у великі українські міста є розвиток локальних бізнесів, наповнення місцевих бюджетів і найголовніше - створення нових робочих місць. В даний момент в Києві працює близько 1000 співробітників в піцеріях, головному офісі і на виробництві.

Ознайомитися з більш детальною інформацією про компанію та подати заявку на франчайзинг можна на сайті biz.dominos.ua, який розроблений для бізнес-партнерів і франчайзі. За словами Андрія Романенко, пріоритетними містами для подальшого розвитку Domino's Pizza є Одеса, Харків, Львів та Дніпропетровськ. Domino's є одним з найбільш швидкозростаючих брендів в світі і в 2018 році за прогнозами мережа матиме перше місце в світі і за кількістю піцерій. Тепер ви можете приєднатися до світового лідеру.

Інформаційна довідка

Domino's Pizza - міжнародна мережа піцерій, заснована в США в 1960 році, яка налічує близько 13 тисяч закладів в 85 країнах світу із загальною кількістю співробітників більш ніж 300 000. В Україні компанія працює з 2010 року і на сьогоднішній день є лідером у Києві. За 6 років діяльності Domino's Pizza в Україні було відкрито 22 закладів мережі, продано більше 6 мільйонів піц та зроблено більш ніж 2,5 мільйонів доставок. Ключовими перевагами мережі є високі міжнародні стандарти якості, затишні заклади і доставка їжі протягом 30 хвилин. У світі бренд є абсолютним лідером в доставці піци і посідає друге місце за кількістю піцерій.