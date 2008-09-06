Ющенко, Тимошенко і Річард Чейні (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та віце-президент США Річард ЧЕЙНІ під час зустрічі української та американської делегацій у розширеному складі у Києві обговорили питання регіональної безпеки, збереження стабільності в регіоні та в Україні, а також можливості диверсифікації джерел постачання енергоносіїв.

Прем’єр поінформувала віце-президента США про результати діяльності уряду. «Демократичний уряд і демократичний парламент забезпечили один з найвищих за останні роки показник економічного зростання – на рівні 6,5%», - додала вона.

Зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Р.ЧЕЙНІ тривала 40 хвилин замість 20 хвилин, запланованих програмою.

Резолюція Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна має стати членом Альянсу, залишається чинною. Про це заявив віце-президент США Дік ЧЕЙНІ під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ. Д.ЧЕЙНІ підкреслив, що український народ сам може вирішити долю вступу України до НАТО, і жодна інша країна не має права вето на це рішення.

Після зустрічі у форматі «віч-на-віч» відбулася зустріч у розширеному складі, в якій з української сторони взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, заступник глави Секретаріату Андрій ГОНЧАРУК. Відбувся обмін думками щодо ситуації навколо російсько-грузинського конфлікту та питань зміцнення безпеки на євроатлантичному просторі. Обговорено низку питань співробітництва України з США, зокрема, економічного. Окремо розглянуті шляхи взаємодії у сфері енергетики та енергетичної безпеки.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його дружина Катерина ЮЩЕНКО разом із віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ та Лінн ЧЕЙНІ поклали квіти до Пам`ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Фото Олександра Прокопенка, Анатолія Медзика, Миколи Лазаренка, Михайла Марківа / УНІАН