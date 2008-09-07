Політеліта і просто журналісти на 5-річчі 5-го каналу (фоторепортаж)
16:19, 07 вересня 2008
Разное
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Луценко, Тимошенко, Богатирьова
5-й канал відзначив 5-у річницю мовлення в ефірі.
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович позавчора приїхав на «5 канал», щоб привітати журналістів каналу з 5-річчям. Він подарував колективу каналу ексклюзивне видання «Острожської біблії» і зазначив, що останнім часом «5 канал» змінив своє обличчя. «Канал не є заангажованим і передає об`єктивну інформацію», – сказав лідер Партії регіонів.
5-й канал відзначив Президента України Віктора ЮЩЕНКА у номінації "Лідер нації". Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави отримав цю нагороду за активну участь у вирішенні геополітичних питань. Нагорода була передана під час святкування заступнику глави Секретаріату Президента Марині СТАВНІЙЧУК. І наступного дня вручена В.ЮЩЕНКУ особисто. Глава держави прийняв її з особливою подякою.
«5-й канал» визнав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО лідером в номінації «За жіночу мужність і неймовірну цілеспрямованість». Призову статуетку прем’єр отримала особисто під час урочистого святкування 5-річчя телеканалу. У своїй промові Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «5-й канал» був і залишається «зразком об’єктивності» і, навіть, нагадала, що «5-й канал» іноді порівнюють із CNN, з BBC і з Аль-Джазірою. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що як під час Помаранчевої революції, так і зараз, вона завжди дивиться новини на «5-му».
|Ведучий 5 каналу Святослав Цеголко і секретар РНБО Раїса Богатирьова
|Марина Порошенко та Оксана Білозір
|Юрій Луценко, народний артист України Богдан Бенюк, міністр культури та туризму України Василь Вовкун
|Петро Порошенко і міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра
|Народний депутат від НУ-НС Павло Жебрівський і міністр МВС Юрій Луценко
|Олег Скрипка
|Подружжя Володимир Ар`єв і Наталка Фіцич
|В.о. президента Національної телекомпанії України Василь Ілащук та ректор Університету культури Михайло Поплавський
|Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, телеведучий Микола Вересень та президент холдингу ”Главред-медіа” Віктор Шлинчак
|... і просто журналісти 5-го каналу
Фото Олександра Косарева / POOL / УНІАН
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