Політеліта і просто журналісти на 5-річчі 5-го каналу (фоторепортаж)

5-й канал відзначив 5-у річницю мовлення в ефірі.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович позавчора приїхав на «5 канал», щоб привітати журналістів каналу з 5-річчям. Він подарував колективу каналу ексклюзивне видання «Острожської біблії» і зазначив, що останнім часом «5 канал» змінив своє обличчя. «Канал не є заангажованим і передає об`єктивну інформацію», – сказав лідер Партії регіонів.

5-й канал відзначив Президента України Віктора ЮЩЕНКА у номінації "Лідер нації". Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави отримав цю нагороду за активну участь у вирішенні геополітичних питань. Нагорода була передана під час святкування заступнику глави Секретаріату Президента Марині СТАВНІЙЧУК. І наступного дня вручена В.ЮЩЕНКУ особисто. Глава держави прийняв її з особливою подякою.

«5-й канал» визнав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО лідером в номінації «За жіночу мужність і неймовірну цілеспрямованість». Призову статуетку прем’єр отримала особисто під час урочистого святкування 5-річчя телеканалу. У своїй промові Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що «5-й канал» був і залишається «зразком об’єктивності» і, навіть, нагадала, що «5-й канал» іноді порівнюють із CNN, з BBC і з Аль-Джазірою. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що як під час Помаранчевої революції, так і зараз, вона завжди дивиться новини на «5-му».

Фото Олександра Косарева / POOL / УНІАН