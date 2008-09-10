Священнослужитель на "Пежо" примудрився зупинити потяг на 10 хвилин
18:55, 10 вересня 2008Разное
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ДТП поблизу станції Страшів
У Рівненськой області поблизу станції Страшів водій автомобіля «Пежо партнер» в`їхав у вантажний потяг.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівській залізниці.
Згідно з повідомленням, 8 вересня о 21.29 авто, рухаючись за маршрутом Клесів-Сарни, пошкодивши на переїзді шлагбаум, в`їхав у перший візок третього вагону з хвоста потягу.
Час затримки потягу внаслідок ДТП склав 10 хвилин. Як вдалося з`ясувати працівникам ДАІ, водієм виявився священнослужитель із смт Клесів. Його життю і здоров`ю загрози немає, а от автомобіль потребує серйозного ремонту.
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