У Софії Київській відкрилася виставка бронзи з колекції Людовіка XIV

08:26, 13 вересня 2008
Разное
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Уперше за межами Франції

З 12 вересня до 13 грудня цього року в Будинку митрополита Національного заповідника “Софія Київська” триватиме виставка бронзових скульптур з колекції Людовіка XIV “Аполлон у кузні Вулкана”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», виставка організована фондом, Національним заповідником «Софія Київська» і музеєм Лувр за співпраці з Посольством Франції в Україні.

До Києва з Лувру привезено 17 скульптурних композицій, які органічно вписуються в інтер`єри щойно відреставрованих залів Будинку митрополита. При цьому у прес-службі зазначають, що скульптури з колекції Людовіка XIV, відомого також як Король-Сонце, уперше будуть показані за межами Франції. Виставку створено за ексклюзивним проектом музею Лувр, її буде презентовано у Києві спеціально з нагоди завершення реставрації пам’ятки XVIII ст. Будинку митрополита в «Софії Київській».

Проект, загальна вартість якого становить понад 30 млн. грн., передбачав не лише зовнішню реставрацію будівлі, а й повне відновлення пам’ятки та її адаптацію до сучасного життя. Зокрема, сучасні виставкові зали були обладнані при дбайливому збереженні або відновленні історичних компонентів будинку.

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