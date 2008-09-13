Документ про заснування Чернівців залишається в Москві

Один з депутатів Чернівецької міської ради, колишній президент футбольного клубу «Буковина» Валерій САРАФІНЧАН подарував місту копію грамоти з першою згадкою про Чернівці, яким у жовтні цього року виповнюється 600 років.

Як передає кореспондент УНІАН, копію виготовлено на 200-річному папері, вона повторює текст, стиль і навіть візуальні дефекти оригіналу. А сам оригінал грамоти господаря Молдови Олександра ДОБРОГО зберігається в Москві в фондах державного Історичного музею.

Страхова вартість грамоти становить 1 мільйон 200 тисяч євро. Лише за право побачити оригінал депутат-підприємець заплатив 70 тисяч російських рублів.

За словами міського голови Чернівців Миколи ФЕДОРУКА, копія грамоти зберігатиметься у Чернівецькому краєзнавчому музеї на найпочеснішому місці.

Довiдка УНІАН. У 2007 році Чернівецький міський голова звернувся до посла Росії в Україні Віктора ЧОРНОМИРДІНА з проханням сприяти тимчасовому експонуванню грамоти у Чернівцях під час святкування 600-річчя міста. Українське МЗС також зверталося до російської сторони з подібним проханням, однак на ці звернення була отримана відмова.