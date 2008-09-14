У вівторок на Майдані вшанують пам'ять Георгія Гонгадзе

У вівторок, 16 вересня, о 19.00 на Майдані Незалежності відбудеться акція пам`яті журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської кампанії “Пора”, цього року, як і в 2005-му, 2006-му, 2007-му роках, організаторами акції є звичайні громадяни, тому на заході традиційно не буде трибун і ораторів, персональних промов та списку організаторів, партійної чи організаційної символіки.

Учасники акції вшанують пам`ять Г.Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів запаленням свічок та вісьмома хвилинами мовчання – по числу років, які пройшли з часу зникнення та жорстокого вбивства Г.Гонгадзе, чиє життя стало символом боротьби за свободу слова та людську гідність.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

У липня цього року Верховний Суд України залишив без змін вирок виконавцям вбивства Г.Гонгадзе.

Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Замовників убивства журналіста досі не знайдено.