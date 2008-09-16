Пасажир авто забив до смерті пішохода, що заважав руху машин

У Запоріжжі пасажир автомобіля до смерті забив пішохода, що знаходився на проїзній частині.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на центр громадських зв`язків ГУ МВС України в Запорізькій області.

Інцидент стався на перехресті Набережної магістралі і вулиці Гліссерної минулої суботи.

32-річний чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, повертався з парку відпочинку "Дубовий Гай". Він зупинився на дорозі, де в цей час був інтенсивний рух транспорту.

"Жива перешкода" дратувала багатьох водіїв, але, ігноруючи їхні словесні зауваження, винуватець аварійної ситуації залишався посередині дороги.

У цей час біля нього на легковому автомобілі проїжджали двоє молодих людей. 20-річний пасажир авто не став читати нотації громадянину, що випив, а відразу приступив до більш переконливих методів.

Він вискочив з машини і наніс чоловіку кілька ударів в область голови, від чого потерпілий знепритомнів. Залишивши його прямо на дорозі, хлопці негайно поїхали.

Потерпілого доставили в 5-у міську лікарню, у нього констатували перелом черепа і множинні травми обличчя. Менш ніж за годину від отриманих травм він помер.

Працівники міліції затримали автомобіль на території Жовтневого району Запоріжжя. У відношенні 20-річного пасажира автомобіля порушено кримінальну справу за статтею "навмисне тяжке тілесне ушкодження". Ведеться слідство.