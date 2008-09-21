У Криму зіткнулися ВАЗ і «Ікарус» із 40 пасажирами

У Криму, на 250-му кілометрі траси Херсон-Керч, зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ-2199 і автобус «Ікарус» із 40 пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, автоаварія сталася в суботу ввечері.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легкового автомобіля (1969 року народження). За даними кримського Главку МНС, в автобусі, що прямував рейсом «Одеса-Ялта», постраждалих немає.

Крім того, напередодні увечері в Криму сталася ще одна ДТП за участю автобуса. На трасі Алушта-Ялта зіткнулися автомобіль «Москвич» і автобус «Неоплан». Водія легковика (1978 року народження) доставлено з черепно-мозковою травмою до реанімаційного відділення Алуштинської центральної міської лікарні.