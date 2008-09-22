Хочеш зрубати дерево, спитай Черновецького як

Видалення зелених насаджень віком понад 60 років відбуватиметься в столиці виключно за погодженням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це йдеться у змінах до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27 червня 2007 р. “Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території м. Києва, Порядку визначення відновної вартості зелених насаджень у м. Києві та Базових розцінок визначення вартості послуг щодо обстеження зелених насаджень, погодження генпланів, планів прокладання інженерних мереж, дендропланів проектної документації, розрахунку відновної вартості і підготовки дозвільної документації на видалення зелених насаджень”, які підписав мер столиці минулого тижня.

Відповідно до останніх змін, з якими можна ознайомитись на офіційному веб-порталі міської влади, збільшено поправочні коефіцієнти Кв (щодо вікового стану дерева або куща) та Кз (коефіцієнт цінності ділянки міської території), що використовуються для нарахування відновної вартості зелених насаджень у Києві.

Відтепер встановлено, що Кв=1 для дерев-молодняка до 20 років, Кв=1,5 для середньовікових дерев 20-60 років та Кв=5 для стиглих дерев 60 і більше років (раніше для молодняка Кв=1, для дерев 20-50 років Кв=1,5, 50-80 років Кв=2,2, 80 і більше років Кв=2,5). Щодо кущів коефіцієнт не переглядався (Кв=1 для кущів до 5 років, Кв=1,5 для 5-10 років, Кв=2 для 10-20 років, Кв=1,5 для кущів більше 20 років).

Відповідно до внесених змін, на третину збільшено коефіцієнт Кз для центральної зони столиці - з 6 до 9. Водночас мінімум удвічі він збільшений для дерев на решті території забудованої частини міста та приміської зони – відповідно з 3 до 7 та з 2 до 6.

Згідно з документом, кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, перераховуються заявником до міського бюджету та використовуються на створення та відновлення зелених насаджень тощо.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що підписав розпорядження, згідно з яким встановлено жорсткіші правила вирубки дерев і місті. За словами мера, окрема увага приділятиметься старим деревам, яким більше ста років.

«Економічно буде невигідно рубати дерева старші за сто років», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зазначивши, що в багатьох країнах світу туристи люблять дивитися не тільки на історичні пам`ятники, але й на дерева, яким по 300-500 років. На думку мера, тепер забудовники плануватимуть будівництво на виділеній їм території з урахуванням збереження старих дерев.