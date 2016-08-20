100 тисяч чоловік вітали новий Sport Life в Одесі

Свято, як завжди, видалося на славу. Море приємних сюрпризів і подарунків для всіх присутніх, крутий концерт і яскравий настрій. Свідками цього стали понад 100 тисяч людей.

Відкриттю передувало спілкування офіційних осіб заходу з журналістами і огляд красеня-клубу. На питання відповідали директор з маркетингу групи компаній City Center Олена ОРЛОВА і PR-директор групи компаній Sport Life Юлія ПАВЛЕНКО.

За словами Олени ОРЛОВОЇ, компанія ні секунди не сумнівалася, як тільки на горизонті замаячила перспектива співпраці з групою компаній Sport Life.

- Головне правило роботи «Сіті Центру» - грамотний підбір партнерів. масштабність, креативність, розвиток - близькі нам риси мережі «СпортЛайф». Впевнена, наша співпраця в черговий раз принесе обом сторонам, а в першу чергу одеситам, задоволення від спорту, покупок і часу, проведеного в «Сіті Центр Котовський», - сказала Олена ОРЛОВА.

PR-директор групи компаній Sport Life Юлія ПАВЛЕНКО зазначила, що більш ніж десятирічний досвід оперування клубами як в столиці, так і в регіонах, дозволяє компанії зберігати лідируючі позиції в галузі і відкривати нові фітнес-центри.

- Це наш 47 клуб в країні і третій в Одесі. Побудований за американськими стандартами і готовий дати своїм клієнтам найкраще з фітнес-індустрії на сьогодні. Наша мета 65 клубів і присутність у всіх великих містах. Ми стрімко рухаємося до неї і раді, що в особі групи компаній City Center знайшли однодумця і надійного партнера, адже як показує практика і європейські тренди на сьогодні в кожному великому торговому центрі повинен знаходитися фітнес-клуб. І це не данина моді, а необхідність як для успішної діяльності ТЦ, так і для комфорту його відвідувачів, - зазначила Юлія ПАВЛЕНКО.

Перед початком очікуваного дійства дівчата привітали присутніх зі сцени, і перерізавши символічну червону стрічку дали старт події.

Далі наростаючу силу свята і веселощів було не зупинити. На сцені з'являлися танцюристи, сексуальні фітнес-тренери, бодібілдери і спеціально запрошені гості. Хедлайнером заходу виступила група «Друга Ріка» та її фронтмен Валерій Харчишин. У його виконанні прозвучали всі самі хітові треки і нові композиції. Перед цимкавер-група «F.L.I.R.T.» розігрівала публіку виконанням кращих світових хітів.

З настанням темряви за справу взявся ще один гість. У виконанні київського театру вогню Одеса побачила захоплююче шоу. Виступ неонових барабанщиків доповнив загальну картину вечора. Фінішував вечір грандіозним феєрверком на честь мережі фітнес-клубів №1 в Україні Sport Life.