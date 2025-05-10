Пєсков заявив, що Росія вже навчилася мінімізувати наслідки санкцій.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова до нових санкцій. Таку заяву він зробив під час спілкування з російським пропагандистом Павлом Зарубіним.

Він поставив Пєскову запитання про те, чому європейські лідери саме 9 травня пригрозили Росії більш жорсткими заходами у відповідь на агресію проти України.

"Ми ж з вами до санкцій звикли. Ми вже навіть уявляємо собі, що ми робитимемо після оголошення цих санкцій, як ми мінімізуватимемо їхні наслідки і так далі й тому подібне... Тому лякати нас цими санкціями - справа порожня", - відповів прессекретар глави РФ.

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Також Пєсков додав, що європейські країни нібито "нервували через те, що відбувалося в Москві 9 травня". Він вважає, що саме тому новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Києва пригрозив Кремлю більш жорсткими санкціями.

Мерц пригрозив Путіну більш жорсткими заходами - що відомо

Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими санкціями. Він заявив, що Росія повинна погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц попередив, що, якщо Москва не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

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