Він зазначив, що глава Білого дому згоден, що на Росію потрібно сильніше тиснути, щоб посадити за стіл переговорів.

Президент США Дональд Трамп вочевидь втрачає терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна в питанні припинення його війни проти України.

Таку заяву в інтерв'ю BILD зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, приїхавши до Києва.

Нагадаємо, сьогодні вранці Мерц приїхав до української столиці разом із лідерами Франції, Великої Британії та Польщі, щоб висловити підтримку Україні.

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"Послання таке: ми тут разом. В один і той самий час, з одним і тим самим твердженням: ми підтримуємо Україну. Ми діємо узгоджено з американським урядом, з Дональдом Трампом. Ми вимагаємо 30-денного припинення вогню, щоб у цей період можна було підготувати мирні переговори", - сказав Мерц.

Канцлер зазначив, що якщо Росія відкине цю можливість, тоді послідує серйозне посилення санкцій і буде посилено всебічну допомогу Україні. Він додав, що ці заходи також схвалює і Трамп, який "очевидно, втрачає терпіння щодо Путіна".

"У нас був, і для мене це теж стало несподіванкою, напрочуд високий ступінь згоди зі США в оцінці того, що ми зараз будемо робити разом. Ми домовилися вимагати 30-денного перемир'я. І також дати чіткий сигнал: якщо це не вдасться, тоді США посилять свої санкції проти Росії", - констатував Мерц.

30-денне перемир'я у війні в Україні

Ідею про 30-денне перемир'я висунув Трамп ще на початку березня. Україна прийняла цю ідею беззастережно, хоча не всі умови їй подобалися. А Кремль від ініціативи Трампа зовсім відмовився. При цьому Путін оголошував то "великоднє перемир'я", то "парадне".

Днями в команді Трампа заявили, що саме Росія є ступором у подальших мирних переговорах щодо закінчення війни. Там заявили, що Путін вимагає занадто багато.

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